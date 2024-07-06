مصطفى سعد: نريد الوصول لأبعد نقطة في الأولمبياد

"نريد البدء بقوة والوصول لأبعد نقطة" هكذا تحدث مصطفى سعد لاعب نادي زد ومنتخب مصر الأولمبي عن مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث مصطفى سعد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "نريد البدء بقوة منذ المباراة الأولى، والوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وواصل "طموحنا يتجدد ولسنا أقل من باقي المشاركين وسنحاول تقديم أداءً جيدا".

وأتم مصطفى سعد حديثه قائلا: "أي لاعب كان سينضم سيمثل إضافة قوية لنا لما لديهم من خبرات".

ولم يسبق لمنتخب مصر تحقيق أي ميدالية أولمبية في تاريخه فيما كان أبرز إنجاز هو الحصول على المركز الرابع في أمستردام 1928.

وبلغ منتخب مصر ربع النهائي في مشاركتيه الأخيرتين في لندن 2012 وطوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.