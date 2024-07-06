كريم الدبيس: النني وزيزو إضافة لنا في الأولمبياد.. نريد أن نصبح أول من يحقق ميدالية

السبت، 06 يوليه 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أشاد كريم الدبيس لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي بانضمام محمد النني وأحمد سيد "زيزو" إلى صفوف الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث الدبيس عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "النني وزيزو سيضيفان لنا وسيمثلان دافع لنا في الأولمبياد".

وواصل "سنحاول تقديم كل ما لدينا لإسعاد الشعب المصري، وحلمنا تحقيق ميدالية أولمبية لنصبح أول جيل يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مصر".

ولم يسبق لمنتخب مصر تحقيق أي ميدالية أولمبية في تاريخه فيما كان أبرز إنجاز هو الحصول على المركز الرابع في أمستردام 1928.

وبلغ منتخب مصر ربع النهائي في مشاركتيه الأخيرتين في لندن 2012 وطوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.

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