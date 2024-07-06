الزمالك والوحدة والأهلي ينعون أحمد رفعت

أصدر الزمالك والوحدة الإماراتي والأهلي نعيا صباح اليوم السبت لوفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر.

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وسبق ولعب رفعت بقميص الزمالك من 2016 حتى 2019 قادما من إنبي قبل أن تتم إعارته مجددا لصفوف النادي البترولي، وبعدها أعير إلى الاتحاد السكندري.

ورحل عن الزمالك نهائيا في 2020 إلى المصري وبعدها بسنة انضم إلى مودرن سبورت (موردن فيوتشر سابقا).

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته وفاة لاعبه السابق أحمد رفعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ycVkCbsHzg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 6, 2024

وأعير رفعت إلى صفوف الوحدة الإماراتي في أكتوبر من عام 2022 حتى يناير من عام 2023.

#الوحدة ينعى لاعبه السابق المصري أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم pic.twitter.com/6Km5S1SfAN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 6, 2024

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

⚫️ الأهلي ينعي الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب pic.twitter.com/fZYHTmUXBu — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 6, 2024

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.