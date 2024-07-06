مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته

السبت، 06 يوليه 2024 - 10:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

كشف أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على حالة أحمد رفعت سبب وفاة لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وتحدث مدير مركز القلب لـFilGoal.com قائلا: "وفاة أحمد رفعت نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به".

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وأكمل "اللاعب لم يكن يعاني من أي أعراض أو أزمات قبل الوفاة وكان يمارس حياته بشكل طبيعي".

وأردف الطبيب أحمد عيسى "رفعت كانت حالته في تحسن مستمر وكان موضوع تحت المتابعة المستمرة وجميع القياسات الطبية كانت جيدة وتظهر استجابة كاملة لديه في الاستشفاء والتعافي".

وأتم مدير مركز القلب حديثه "كان خلال فترة مدتها 45 يوما على الأكثر سينتقل إلى مرحلة متقدمة من التأهيل".

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

مودرن سبورت أحمد رفعت
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