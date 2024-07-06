بسبب وفاة رفعت.. تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت

السبت، 06 يوليه 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

وفاة أحمد رفعت

قررت رابطة الأندية تأجيل مواجهة المقاولون العرب أمام مودرن سبورت ضمن مسابقة الدوري.

وكان من المقرر أن يلعب المقاولون العرب أمام مودرن سبورت، عصر اليوم ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقالت رابطة الأندية في بيان: "نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرا، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد".

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وأعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر 31 عاما.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

مودرن سبورت أحمد رفعت
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