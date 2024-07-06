مواعيد مباريات السبت 6 يوليو 2024.. الدوري المصري.. وهولندا وإنجلترا في اليورو

السبت، 06 يوليه 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جود بيلينجهام - هاري كين

تنطلق اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 يوليو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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سموحة × إنبي.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

زد × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

تم تأجيل مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت.

يورو 2024

إنجلترا × سويسرا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

هولندا × تركيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

كوبا أمريكا

كولومبيا × بنما.. 1:00 صباحا.

أوروجواي × البرازيل.. 4:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

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