مواعيد مباريات السبت 6 يوليو 2024.. الدوري المصري.. وهولندا وإنجلترا في اليورو
السبت، 06 يوليه 2024 - 10:27
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 يوليو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سموحة × إنبي.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
زد × البنك الأهلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
تم تأجيل مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بسبب وفاة اللاعب أحمد رفعت.
يورو 2024
إنجلترا × سويسرا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
هولندا × تركيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
كوبا أمريكا
كولومبيا × بنما.. 1:00 صباحا.
أوروجواي × البرازيل.. 4:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.
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