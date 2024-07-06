وفاة أحمد رفعت

السبت، 06 يوليه 2024 - 06:17

كتب : FilGoal

وفاة أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر 31 عاما.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

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واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

أحمد رفعت مودرن سبورت
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