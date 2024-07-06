يورو 2024 - ديشامب يكشف سبب خروج مبابي وعدم نزول جيرو

أبدى ديدييه ديشامب مدرب فرنسا سعادته بالفوز الصعب على البرتغال في ربع نهائي يورو 2024.

وقال ديشامب في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة وكان يمكنها أن تذهب لأي اتجاه".

وأضاف "كانت الامور أكثر صعوبة في الأوقات الإضافية، وكان هناك بعض الإرهاق، وتلك المباريات تلعب على التفاصيل".

وأوضح "لم أتمكن من إدخال أوليفييه جيرو قبل ركلات الترجيح لأن الحكم لم يأخذ طلبي في الاعتبار. جيرو كان من المرشحين للتسديد ولديه الهدوء اللازم".

وأكمل "مبابي كان مرهقا بوضوح من الناحية العضلية، ولم تكن الأمور سهلة بالنظر لما مر به".

واختتم "كيليان دائما صريح معي ومع المجموعة، وكان من الطبيعي أن ندخل دماء جديدة".

وتغلب منتخب فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح، حيث سجل الجميع وأهدر جواو فيليكس في القائم.

فرنسا ستواجه إسبانيا في نصف نهائي اليورو.