ذا أثليتك: موراتا يشارك ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

السبت، 06 يوليه 2024 - 01:37

كتب : FilGoal

إسبانيا - كرواتيا - هدف موراتا

يشارك ألفارو موراتا في نصف نهائي يورو 2024 دون أي غياب بسبب تراكم البطاقات.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 بعد التفوق على ألمانيا 2-1 في ربع النهائي.

وبعد هدف إسبانيا الثاني القاتل الذي سجله ميكيل ميرينو ظهر على الشاشات حصول موراتا على بطاقة صفراء وغيابه عن المباراة المقبلة.

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وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن موراتا قائد إسبانيا لم يحصل على بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الثاني.

واستدل بذلك على عدم وجود أي شيء في البث المباشر لموقع الاتحاد الأوروبي بعد نهاية المباراة يفيد بحصول موراتا على بطاقة صفراء.

وكان موراتا قد حصل على بطاقة صفراء ضد جورجيا، وبعد عدم احتساب البطاقة الصفراء له ضد ألمانيا، سيكون متاحا للمشاركة ضد فرنسا في يوم 9 يوليو المقبل بمدينة ميونيخ.

ويغيب عن إسبانيا في المربع الذهبي كل من روبن لو نورمان بسبب الحصول على إنذارين، فيما سيغيب كاربخال أيضا بعد طرده في الدقيقة الأخيرة.

وسجل موراتا هدفا وحيدا في البطولة بقميص إسبانيا جاء في افتتاح البطولة ضد كرواتيا.

ألفارو موراتا - إسبانيا يورو 2024 إسبانيا
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