يورو 2024 – مينديش: لم نتحدث مع رونالدو.. وأهدرنا العديد من الفرص

السبت، 06 يوليه 2024 - 01:29

كتب : FilGoal

نونو مينديش

أكد نونو مينديش لاعب منتخب البرتغال أنه لم يتم التحدث مع كريستيانو رونالدو، وكذلك فريقه أهدر العديد من الفرص.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه البرتغال في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين والوقت الإضافي بدون أهداف.

وقال الظهير الأيسر لقناة بي إن سبورتس: "الأمر صعب، أعطينا كل شيء ولم نهدر أي شيء".

أخبار متعلقة:
رضا سليم يكشف حقيقة العروض المقدمة له.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي لم يسدد إيدير يورو 2024 – موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. والقناة الناقلة مدرب حراس المنتخب الأولمبي: ترشح شوبير والشناوي لكننا نثق في لاعبينا الشباب

وأضاف "الفريق كان لديه عدة فرص، لكن لم نسجل، هذه هي كرة القدم".

وأكمل "يجب أن نرفع التحدي ونستكمل رحلتنا، فرنسا فريق رائع، لكن نحن أيضا كذلك، المباراة كانت رائعة لكن هذه هي الحياة".

وأنهى حديثه قائلا: "كريستيانو رونالدو؟ لم نتحدث معه بعد، لكن هناك الوقت لفعل ذلك".

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا منافسه إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

البرتغال فرنسا يورو 2024 ألمانيا نونو مينديش كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
يورو 2024 - ديشامب يكشف سبب خروج مبابي وعدم نزول جيرو ذا أثليتك: موراتا يشارك ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 لم يسدد إيدير يورو 2024 – موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. والقناة الناقلة يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل يورو 2024 – مولر يلمح لإمكانية اعتزاله الدولي يورو 2024 – مؤتمر ساوثجيت: لدينا استحقاق مزعج.. ونقيم دول أخرى صغيرة لكنهم أفضل يورو 2024 - توني كروس: من الطبيعي أن أكون حزينا.. إسبانيا سجلت هدفا ونحن لا
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب يكشف سبب خروج مبابي وعدم نزول جيرو 58 دقيقة | ألمانيا 2024
ذا أثليتك: موراتا يشارك ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مينديش: لم نتحدث مع رونالدو.. وأهدرنا العديد من الفرص ساعة | الكرة الأوروبية
رضا سليم يكشف حقيقة العروض المقدمة له.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
لم يسدد إيدير ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: ترشح شوبير والشناوي لكننا نثق في لاعبينا الشباب ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 2 زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر 3 جيرارد: ليفربول محظوظ بـ صلاح.. وأعلم إمكانيات زيزو جيدا 4 محمد مصيلحي: عايز حقي