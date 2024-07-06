يورو 2024 – مينديش: لم نتحدث مع رونالدو.. وأهدرنا العديد من الفرص

أكد نونو مينديش لاعب منتخب البرتغال أنه لم يتم التحدث مع كريستيانو رونالدو، وكذلك فريقه أهدر العديد من الفرص.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه البرتغال في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين والوقت الإضافي بدون أهداف.

وقال الظهير الأيسر لقناة بي إن سبورتس: "الأمر صعب، أعطينا كل شيء ولم نهدر أي شيء".

وأضاف "الفريق كان لديه عدة فرص، لكن لم نسجل، هذه هي كرة القدم".

وأكمل "يجب أن نرفع التحدي ونستكمل رحلتنا، فرنسا فريق رائع، لكن نحن أيضا كذلك، المباراة كانت رائعة لكن هذه هي الحياة".

وأنهى حديثه قائلا: "كريستيانو رونالدو؟ لم نتحدث معه بعد، لكن هناك الوقت لفعل ذلك".

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا منافسه إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

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