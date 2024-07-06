يورو 2024 – موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. والقناة الناقلة

السبت، 06 يوليه 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

فرنسا - بولندا - مبابي

يواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

ويستضيف استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ المباراة.

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وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وتأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا لهذا الدور بعد الانتصار على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

وتواجه المنتخبان من قبل في 36 مباراة إجماليا سواء على الجانب الرسمي أو الودي.

وانتصر منتخب إسبانيا 16 مرة وسجل 64 هدفا في شباك الديوك.

بينما فاز منتخب فرنسا 13 مرة وسجل 39 هدفا.

وانتهت 17 مواجهة بينهما بالتعادل.

ويعتبر جاسبار روبيو مهاجم إسبانيا هو هداف المواجهات بـ 4 أهداف، ويتساوى كل من بيري وإستانيسلاو باسورا وبيرو جاينزا بـ3 أهداف.

ويأتي زين الدين زيدان كهداف لمنتخب فرنسا في المواجهات بـ 3 أهداف.

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