مدرب حراس المنتخب الأولمبي: ترشح شوبير والشناوي لكننا نثق في لاعبينا الشباب

السبت، 06 يوليه 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

كشف سيد السويركي مدرب حراس المنتخب الأولمبي أن محمد الشناوي ومصطفى شوبير كانا ضمن المرشحين للانضمام لقائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وبدأ منتخب مصر الأولمبي معسكره للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال سيد السويركي عبر أون تايم سبورتس: "لدينا مجموعة كبيرة من الحراس في الفترة الماضية واستقررنا على هذه الأسماء، وأشكر كل من شارك معنا".

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وأضاف "حراس منتخب مصر الأول كانوا مرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبي، وبالفعل ترشح مصطفى شوبير ومحمد الشناوي لكننا على ثقة في اختياراتنا بضم الحراس الشباب".

وأتم "بعدما أعلننا الاختيارات تواصل الشناوي وشوبير مع الحراس لدعمهم".

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

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