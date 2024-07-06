يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل

وصف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا ما حققه لاعبوه في يورو 2024 بالإنجاز التاريخي.

ووصل منتخب إسبانيا لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا مستضيف البطولة بالفوز 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وقال لويس دي لا فوينتي لموقع يويفا: "هذه اللحظة لتقدير ما وصلنا له حتى الآن، سنتحسن بدنيا خلال الأيام القليلة المقبلة، متأكد من أن كل لاعبي فريقي جاهزين للمربع الذهبي، هم يلعبون في مستوى عالٍ للغاية".

وأضاف "هذه ليلة تاريخية، فخور كوني قادرا على تمثيل هذا البلد، ولأي مدى سنصل بعيدا، سنرى، نحن مقتنعون بأننا يمكننا الذهاب بعيدا مع هذا الفريق".

وأكمل "اللاعبون جائعون، أنا فخور كوني مدربهم، أعرفهم منذ سنوات واعتدنا المنافسة في مستوى أعلى ولديهم الإمكانية للفوز بهذه البطولة، الفريق يريد المنافسة ولدينا فرصة للتحسن، ولا يمكننا التشكيك في جودة والتزام اللاعبين".

وأوضح "نشهد إنجازا تاريخيا، المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق 5 انتصارات متتالية في بطولة أوروبية أو كأس العالم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها هزيمة مضيف في تلك البطولات، لذلك نحن نشهد شيئا تاريخيا. في الوقت الحالي سنلعب في الدور قبل النهائي لنرى إلى أي مدى سنصل".

وأتم "سعادتنا تحت السيطرة، نحن سعداء للغاية، ولا يمكننا التحكم فيما يحدث في الخارج، لكننا ندرك أن الكل يساندنا".

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سجل هدفا إسبانيا كل من داني أولمو وميكيل ميرينو، فيما سجل فلوريان فيرتز هدف ألمانيا.

ولا تزال لعنة مستضيف البطولة مستمرة منذ فوز فرنسا باللقب على أرضها في 1984 ومنذ ذلك الحين لم يحقق المستضيف اللقب.