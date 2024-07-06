يورو 2024 – مولر يلمح لإمكانية اعتزاله الدولي

السبت، 06 يوليه 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

توماس مولر - ألمانيا أمام اليابان

ألمح توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا لإمكانية اعتزاله الدولي في الفترة المقبلة.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب شتوتجارت.

وقال مولر لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "توجد إمكانية كبيرة أن تكون هذه المباراة الأخيرة لي مع ألمانيا".

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 130 مباراة مع الماكينات وسجل 45 هدفا.

وتوج مولر ببطولة كأس العالم 2014 مع ألمانيا، وحصل على جائزة هداف كأس العالم 2010 بعدما سجل 5 أهداف.

وشارك مولر في 4 نسخ من بطولة كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

وعلى الجانب الآخر لعب في 3 نسخ من بطولة يورو 2012 و2016 و2021.

ولعب مولر أول مباراة مع ألمانيا في 3 مارس 2010 ضد الأرجنتين تحت قيادة دييجو أرماندو مارادونا وديا وخسرت ألمانيا بهدف دون رد.

وتعرض مولر لموقف عقب هذه المباراة في المؤتمر الصحفي عندما سخر منه مارادونا وقال كيف أجلس بجانب لاعب لديه 20 عاما وكان جامعا للكرات بالأمس.

وتمكن من لعب أول مباراة رسمية له مع ألمانيا في بطولة كأس العالم 2010 ضد أستراليا وسجل هدفا وصنع آخر.

وواجه الأرجنتين الذي كان يدربها مارادونا أيضا في كأس العالم 2010 في ربع النهائي وتألق بشدة وسجل هدفا في فوز ألمانيا بأربعة أهداف دون رد.

وقال مولر بعدها بسخرية أعتقد أن مارادونا أصبح يعرفني بشكل جيد الآن.

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