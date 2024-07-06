يورو 2024 – مؤتمر ساوثجيت: لدينا استحقاق مزعج.. ونقيم دول أخرى صغيرة لكنهم أفضل

يؤمن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن الشعب الإنجليزي لديه استحقاق مزعج للآخرين في كرة القدم وأيضا تقييم لدول أخرى وهم أفضل من إنجلترا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة منافسه سويسرا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي: "سنواجه ضد فريق قوي حقا، وقد لعب بشكل جيد للغاية، ويتمتع بفخر كبير".

وأضاف "نتمتع باستحقاق كأمة والذي يخلق الدراما ويزعج خصومنا".

وأكمل "ينصب تركيزنا على كيفية الفوز بهذه المباراة وكيف نلعب بأفضل ما لدينا، لم نصل مطلقا إلى نهائي خارج إنجلترا، لقد لعبنا نهائيين فقط في تاريخنا، ثلاث مرات في نصف النهائي".

وواصل "لذا فأن الكثير من الدول التي كشعب إنجليزي قد نعتبرها أصغر حجما، لديها سجلات أفضل بكثير منا فيما يتعلق بالفوز بالأشياء والوصول إلى المراحل الأخيرة من النهائيات".

وتابع "أشعر أن الفريق، حتى في التدريبات يبدو الآن في مكان مختلف ذهنيا، ويبدو أكثر مرونة".

وأنهى حديثه قائلا: "كلما طالت مدة بقاء اللاعبين هنا، زاد إيمانهم، وقل تأثرهم بما هو موجود في الخارج، يمكنهم رؤية الفرصة".