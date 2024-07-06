يورو 2024 - توني كروس: من الطبيعي أن أكون حزينا.. إسبانيا سجلت هدفا ونحن لا

السبت، 06 يوليه 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

عبر توني كروس عن حزنه بعد توديع يورو 2024 والتي تعني نهاية مسيرته مع كرة القدم باعتزاله.

وكان كروس أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري نهائيا مع نهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024.

وودعت ألمانيا نهائيات يورو 2024 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

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وقال توني كروس للصحفيين: "من الطبيعي أن أكون حزينا والكل حزين، المباراة كانت متقاربة جدا، الشوط الأول إسبانيا كانت أفضل لكن بعد هدفهم تفوقنا وسنحت لنا الفرص".

وأضاف "كادت المباراة تصل لركلات الترجيح لكنه سجلوا هدفا ونحن لا".

وأتم "هذه هي المباراة الأخيرة لي وفخور بفريقي، خطونا خطوة للأمام مقارنة بالأشهر الماضية، وهذا الفريق سيتحسن".

سجل هدفا إسبانيا كل من داني أولمو وميكيل ميرينو، فيما سجل فلوريان فيرتز هدف ألمانيا.

ولا تزال لعنة مستضيف البطولة مستمرة منذ فوز فرنسا باللقب على أرضها في 1984 ومنذ ذلك الحين لم يحقق المستضيف اللقب.

ووصل الإسبان لنصف نهائي بطولة أوروبا للمرة الرابعة في آخر 5 نسخ.

وانتهت مسيرة توني كروس الكروية بنهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024، بعدما أعلن سابقا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية البطولة الأوروبية.

وخاض كروس في مسيرته 832 مباراة وحقق 36 لقبا مع ألمانيا والأندية، وافتقد في مسيرته لقبا وحيدا وهو اليورو.

وسينتظر الإسبان الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا والتي ستبدأ بعد قليل لمواجهته في نصف نهائي النسخة الحالية.

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