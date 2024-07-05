سالم: هذا المبلغ المتبقي لإنهاء أزمة القيد.. و"حيثيات" بو طيب اتهمت الإدارة السابقة بالتحايل
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 23:45
كتب : FilGoal
وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مجهود جبار من المجلس كله تم بذله لإنهاء أزمة خالد بو طيب".
وأضاف "تم تحويل مليون يورو للاعب ويفترض أن تصله يوم 10 يوليو".
وأوضح "يجب أن تكون هناك وقفة من الجهات المسؤولة، فهذه أموال تضيع لسداد غرامات بسبب أخطاء فادحة".
وتابع "ممثلو خالد بو طيب أبلغونا بوجود أزمة ثقة بينهم وبين الإدارة السابقة، وحيثيات الحكم حملت اتهاما صريحا لها بالتحايل والتلاعب".
وأكمل "يتبقى 39 ألف دولار لرفع إيقاف القيد عن الزمالك، كما تبقى قضية باتشيكو ولكنها لا تزال في نهاية يوليو".
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