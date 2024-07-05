يورو 2024 - ميكيل ميرينو يكشف كيف سجل هدفه ضد ألمانيا.. والصمت التام

كشف ميكيل ميرينو لاعب إسبانيا كيف سجل هدفه في ألمانيا قائدا اللاروخا للفوز ببطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024.

وسجل ميرينو هدفا في الدقيقة 119 قاد به فريقه للتأهل.

ميكيل ميرينو لموقع الاتحاد الأوروبي: "كل شيء حدث في جزء من الثانية، عندما رأيت داني أولمو يحصل على الكرة، كنت على علم بجودته في أنه سيرسل لي عرضية رائعة".

وأضاف "وثقت فيه وركضت خلف رودريجر والكرة جاءت لي بشكل مثالي، كان عليّ فقط الركض والقفز والباقي للتاريخ".

وأكمل "كي أكون أمينا، لم أعرف ماذا حدث في أول ثانيتين بعد تسجيل الهدف، لم أسمع أي شيء، صمت تام، ثم أدركت أنها هدف ورأيت زملائي يركضون نحوي، الأمر كان مذهلا تماما".

وأتم "أهم شيء العقلية، نحن قريبون من تحقيق شيئا مهما والأمر الذي نملكه الآن هو الراحة والنوم والأكل جيدا وتحفيزنا أنفسنا، سيكون من السهل الاستعداد للمباراة المقبلة".

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سجل هدفا إسبانيا كل من داني أولمو وميكيل ميرينو، فيما سجل فلوريان فيرتز هدف ألمانيا.

ولا تزال لعنة مستضيف البطولة مستمرة منذ فوز فرنسا باللقب على أرضها في 1984 ومنذ ذلك الحين لم يحقق المستضيف اللقب.