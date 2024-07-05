وكيله: بوطيب وقع بالعربية ولا يفهمها.. وحصلنا على ضمانات لتسديد المستحقات

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

أكد محمد عزيز وكيل أعمال خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق أنه وقع على عقود انضمامه من قبل باللغة العربية بالرغم من عدم معرفته بها.

وقال عزيز لقناة إم بي سي مصر 2: "بوطيب لم يمانع تحرك الزمالك لحل أزمة المستحقات بشكل ودي".

وأضاف "الزمالك لن يتمكن من دفع مستحقات بوطيب إلا عن طريق التقسيط، الزمالك كان يريد حل الأمر بأسرع وقت من أجل القيد والمشاركة في إفريقيا، وحصلنا على ضمانات من النادي، والأمر استغرق 3 أيام"

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وأكمل "بوطيب سيحصل على مليون يورو من مكافآت الزمالك بتتويجه بالكونفدرالية، وباقي المبلغ بالتقسيط".

وأكد "العقد الذي وقع عليه مع الزمالك كان باللغة الإنجليزية والعربية كذلك وهو لا يعرف اللغة وذلك يثبت صدق نواياه".

وأنهى حديثه قائلا: "حسين لبيب وعبد الواحد السيد وأحمد إبراهيم تدخلوا وتمكنوا من حل الأزمة وهم أشخاص جيدون للغاية".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح لنادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو الجاري لتسوية أموره والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا، ولكن كانت قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك مطالب أيضا بسداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوزفالدو فيريرا مدربه السابق بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

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