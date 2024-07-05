يورو 2024 - ناجلسمان: كنا أفضل في الشوط الثاني أمام إسبانيا.. وكروس ألماني فريد

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - توني كروس

يوليان ناجلسمان يورو 2024 ألمانيا إسبانيا
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