يورو 2024 – مؤتمر دومفريس: ضجيج جماهير تركيا يمنحني دفعة.. ولا أفكر في البطاقات الصفراء

شدد دينزل دومفريس لاعب منتخب هولندا أن ضجيج جماهير منتخب تركيا تمنحه دفعة بشكل دائم.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه تركيا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال الظهير الأيمن خلال المؤتمر الصحفي: "من المهم أن نبلغ الدور قبل النهائي، وبعد ذلك لا أفكر في البطاقات الصفراء التي حصلت عليها".

وفي حال حصول دومفريس على بطاقة صفراء سيغيب عن مباراة نصف النهائي في حال فوز منتخب بلاده.

وأضاف "ضجيج جماهير تركيا؟ نحن نعرف ونتوقع ذلك، شخصيا هذا يمنحني دفعة دائما".

وأكمل "ربما لا نعرف سماع بعضنا البعض، لكن نلتزم بما اتفقنا عليه وفقا لخططنا، أشعر بالثقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد رأينا مدى روعة جماهيرنا وأيضا خارج الملعب، أنها تعطينا دفعة كبيرة، لا أتوقع أقل من ذلك، سيدعموننا في المباراة".