مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتأهيل فتوح وجعفر قبل مواجهة الإسماعيلي

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 22:46

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من مران أمس الخميس، عقب خوض مواجهة فاركو في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز الجهاز الفني في الجزء الأول من المران على بعض الجمل الفنية.

وشارك سيف الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي أحمد فتوح وسيف جعفرتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث يواصل أحمد فتوح التأهيل في ظل إصابته في كاحل القدم، في حين يعاني سيف فاروق جعفر من إصابة في العضلة الخلفية.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.

الجزيري مران الزمالك
نرشح لكم
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: ترشح شوبير والشناوي لكننا نثق في لاعبينا الشباب سالم: هذا المبلغ المتبقي لإنهاء أزمة القيد.. و"حيثيات" بو طيب اتهمت الإدارة السابقة بالتحايل يورو 2024 - ميكيل ميرينو يكشف كيف سجل هدفه ضد ألمانيا.. والصمت التام وكيله: بوطيب وقع بالعربية ولا يفهمها.. وحصلنا على ضمانات لتسديد المستحقات مصدر من المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة خروج إبراهيم عادل من المعسكر بيراميدز لـ في الجول: إبراهيم عادل سينضم لنا حتى لقاء الأهلي.. ولن نسكت إذا حدث عكس ذلك النجوم يكشف ما دار في اجتماعه مع اتحاد الكرة بشأن بيراميدز.. و"سبع مستحيلات" دياب يوضح لـ في الجول حقيقة تدخل الرابطة في تحركات اللاعبين بمعسكر المنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
لم يسدد إيدير 2 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. والقناة الناقلة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: ترشح شوبير والشناوي لكننا نثق في لاعبينا الشباب 4 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل 19 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مولر يلمح لإمكانية اعتزاله الدولي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – مؤتمر ساوثجيت: لدينا استحقاق مزعج.. ونقيم دول أخرى صغيرة لكنهم أفضل 58 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - توني كروس: من الطبيعي أن أكون حزينا.. إسبانيا سجلت هدفا ونحن لا 59 دقيقة | ألمانيا 2024
سالم: هذا المبلغ المتبقي لإنهاء أزمة القيد.. و"حيثيات" بو طيب اتهمت الإدارة السابقة بالتحايل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 2 زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر 3 جيرارد: ليفربول محظوظ بـ صلاح.. وأعلم إمكانيات زيزو جيدا 4 محمد مصيلحي: عايز حقي