مران الزمالك - عودة الجزيري.. وتأهيل فتوح وجعفر قبل مواجهة الإسماعيلي

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من مران أمس الخميس، عقب خوض مواجهة فاركو في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز الجهاز الفني في الجزء الأول من المران على بعض الجمل الفنية.

وشارك سيف الجزيري مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي أحمد فتوح وسيف جعفرتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، حيث يواصل أحمد فتوح التأهيل في ظل إصابته في كاحل القدم، في حين يعاني سيف فاروق جعفر من إصابة في العضلة الخلفية.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.