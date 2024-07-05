يورو 2024 – مؤتمر كومان: هكذا سنواجه ضجيج جماهير تركيا.. وعدم قتل المباريات نقطة انتقاد

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن الطريقة التي سيتبعها فريقه لمواجهة ضجيج جماهير تركيا.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه تركيا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الهولدي خلال المؤتمر الصحفي: "تركيا مثل رومانيا، لديها حماس كبير فيما يتعلق بالطريقة التي تلعب بها المباريات، لكننا ننظر دائما إلى أنفسنا وما نجيده".

وأضاف "نحاول أيضا العثور على المساحات في مواجهة نوع مختلف من الخصوم، هذا ممكن داخل فريقنا لكن مع بعض التغييرات، لقد تدربنا على ذلك أيضا ولدينا الثقة".

وأكمل "مواجهة ضجيج جماهير تركيا؟ لدينا خبرة اللعب ضد الأندية التركية، قلنا دائما أنه عليك التأكد من احتفاظك بالكرة، وبعد ذلك سوف يصبحون هادئين تلقائيا".

وتابع "إذا حصلت على 13 ركلة ركنية، فيجب عليك في الواقع تسجيل واحدة، لقد تحدثنا عن ذلك، ونحاول القيام بذلك بشكل مختلف لمفاجأة الخصم، ولدينا الكثير يلعبون الرأسيات بشكل جيد".

وشدد "نحن نلعب لنصف النهائي، وهو أمر لم يحدث كثيرا، أنها فرصة عظيمة للمضي قدما في البطولة".

وواصل "لعبنا بشكل جيد ضد رومانيا واستحوذنا على الكرة وصنعنا الكثير من الفرص، لكن كان يجب قتل المباراة مبكرا وهذه نقطة انتقادات لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "ناثان أكي بخير، لكن ستيفن بيرجوين ليس في أفضل حال، سنتخذ قرارا نهائيا يوم المباراة، لقد تدرب مع الفريق، لكننا الآن ننتظر رد فعله، سنقرر ما إذا كان يمكنه المشاركة أم لا".