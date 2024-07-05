يورو 2024 - أول 30 في التاريخ.. رقم قياسي جديد في جعبة رونالدو
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 22:20
كتب : FilGoal
كالعادة، وصل كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال إلى رقم لم يسبقه أحد إليه.
رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة اليورو، صار أول من يصل إلى 30 مباراة في تاريخ المسابقة الأوروبية الكبرى.
ويسعى لرونالدو لمواصلة العد إذا فازت البرتغال على فرنسا ليزيد حصيلته في نصف النهائي..
وتلعب فرنسا ضد البرتغال في ثاني مباريات ربع النهائي.
فرنسا تأهلت بوصافة مجموعتها بعد الفوز على النمسا وتعادلين مع هولندا وبولندا، ثم انتصار بهدف عكسي على بلجيكا في دور الـ 16.
أما البرتغال التي احتلت صدارة مجموعتها بانتصارين على تركيا والتشيك وخسارة أمام جورجيا، فتأهلت من دور الـ 16 بركلات الترجيح على حساب سلوفينيا.
الفائز من الفريقين الليلة سيواجه إسبانيا التي أقصت صاحب الأرض ألمانيا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي.
نرشح لكم
يورو 2024 - ناجلسمان: كنا أفضل في الشوط الثاني أمام إسبانيا.. وكروس ألماني فريد يورو 2024 – مؤتمر دومفريس: ضجيج جماهير تركيا يمنحني دفعة.. ولا أفكر في البطاقات الصفراء يورو 2024 – مؤتمر كومان: هكذا سنواجه ضجيج جماهير تركيا.. وعدم قتل المباريات نقطة انتقاد فوز على البرتغال يمنحه الانفراد التاريخي.. جريزمان يحطم رقما كبيرا مع فرنسا مباشر يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) فرنسا.. الوقت الإضافي النهاية يا كروس يورو 2024 - الماكينة الأصغر على الإطلاق.. فيرتز يحقق رقما قياسيا بهدفه في إسبانيا يورو 2024 – بصناعته ضد ألمانيا.. لامين جمال يواصل كسر عدة أرقام قياسية