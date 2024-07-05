يورو 2024 - أول 30 في التاريخ.. رقم قياسي جديد في جعبة رونالدو

كالعادة، وصل كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال إلى رقم لم يسبقه أحد إليه.

رونالدو الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة اليورو، صار أول من يصل إلى 30 مباراة في تاريخ المسابقة الأوروبية الكبرى.

ويسعى لرونالدو لمواصلة العد إذا فازت البرتغال على فرنسا ليزيد حصيلته في نصف النهائي..

وتلعب فرنسا ضد البرتغال في ثاني مباريات ربع النهائي.

فرنسا تأهلت بوصافة مجموعتها بعد الفوز على النمسا وتعادلين مع هولندا وبولندا، ثم انتصار بهدف عكسي على بلجيكا في دور الـ 16.

أما البرتغال التي احتلت صدارة مجموعتها بانتصارين على تركيا والتشيك وخسارة أمام جورجيا، فتأهلت من دور الـ 16 بركلات الترجيح على حساب سلوفينيا.

الفائز من الفريقين الليلة سيواجه إسبانيا التي أقصت صاحب الأرض ألمانيا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي.