فوز على البرتغال يمنحه الانفراد التاريخي.. جريزمان يحطم رقما كبيرا مع فرنسا

اقتحم أنطوان جريزمان تاريخ منتخب فرنسا عبر بوابة اليورو، بمشاركته أمام البرتغال في ربع نهائي نسخة 2024.

ويخوض جريزمان المباراة رقم 35 له بقميص فرنسا في البطولات الكبرى، أي اليورو وكأس العالم.

وبذلك أصبح جريزمان أكثر لاعب يشارك مع الديوك في البطولات الكبرى، مناصفة مع هوجو لوريس الحارس المعتزل.

وإذا فازت فرنسا على البرتغال وشارك جريزمان في نصف النهائي، سينفرد بالرقم على الفور.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال في ثاني مباريات ربع النهائي.

فرنسا تأهلت بوصافة مجموعتها بعد الفوز على النمسا وتعادلين مع هولندا وبولندا، ثم انتصار بهدف عكسي على بلجيكا في دور الـ 16.

أما البرتغال التي احتلت صدارة مجموعتها بانتصارين على تركيا والتشيك وخسارة أمام جورجيا، فتأهلت من دور الـ 16 بركلات الترجيح على حساب سلوفينيا.

الفائز من الفريقين الليلة سيواجه إسبانيا التي أقصت صاحب الأرض ألمانيا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي.