انتهت في يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) فرنسا.. وداعًا رونالدو

قمة ربع النهائي بين فرنسا والبرتغال في يورو 2024

تابع من هنا

-------

ثيو هيرنانديز يسجل الخامسة.. فرنسا إلى نصف النهائي

نونو مينديش يسجل الرابعة على اليسار

برادلي باركولا يسجل الرابعة لفرنسا على اليمين

جواو فيليكس يهدر الركلة الثالثة.. في القائم

جول كوندي يسجل الركلة الثالثة على اليمين

برناردو سيلفا يسجل الركلة الثانية على اليسار

فوفانا يسجل الركلة الثانية في منتصف المرمى

رونالدو يسجل الركلة الأولى للبرتغال على يمين ماينيان

ديمبيلي يسجل الركلة الأولى لفرنسا على يسار كوستا

إلى ركلات الترجيح

ق 120 نونو مينديش يسدد من أخطر الفرص ولكن بين يدي ماينيان

ق 108 جواو فيليكس يتلقى عرضية فرانشيسكو كونسيساو ويسدد بالرأس ولكن في الشباك من الخارج

ق 106 جواو فيليكس بدلا من رافاييل لياو

ق 105 برادلي باركولا بدلا من كيليان مبابي

ق 93 اووووه رونالدو يهدر هدفا محققا بتسديدة غريبة فوق المرمى

الوقت الإضافي

ق 90+3 مبابي يسدد ولكن كوستا يمسك بالكرة

ق 88 كانتي يسدد من الخارج ولكن بين يدي كوستا

ق 86 ماركوس تورام بدلا من راندال كولو مواني

ق 75 نيلسون سيميدو وكونسيساو بدلا من جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديز

ق 70 كامافينجا يهدر هدفا محققا بجوار القائم

ق 67 اووه كرة كولو مواني أمام كأس العالم تتكرر.. وهذه المرة المدافع يبعدها

ق 61 كانسيلو ينفرد ويسدد ولكن ماينيان يتصدى

ق 50 تسديدة من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها حارس البرتغال دييجو كوستا من يمين مرماه.

استراحة

ق 42 ركلة حرة للبرتغال على حدود منطقة جزاء فرنسا نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة مرت أعلى العارضة.

ق 28 تسديدة قوية من أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا من خارج منطقة الجزاء ردت من زميله في الفريق نجولو كانتي.

ق 16 تسديدة قوية من برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فرنسا ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

بداية المباراة