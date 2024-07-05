النهاية يا كروس

خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب شتوتجارت.

سجل هدفا إسبانيا كل من داني أولمو وميكيل ميرينو، فيما سجل فلوريان فيرتز هدف ألمانيا.

ولا تزال لعنة مستضيف البطولة مستمرة منذ فوز فرنسا باللقب على أرضها في 1984 ومنذ ذلك الحين لم يحقق المستضيف اللقب.

ووصل الإسبان لنصف نهائي بطولة أوروبا للمرة الرابعة في آخر 5 نسخ.

وانتهت مسيرة توني كروس الكروية بنهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024، بعدما أعلن سابقا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية البطولة الأوروبية.

وخاض كروس في مسيرته 832 مباراة وحقق 36 لقبا مع ألمانيا والأندية، وافتقد في مسيرته لقبا وحيدا وهو اليورو.

وسينتظر الإسبان الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا والتي ستبدأ بعد قليل لمواجهته في نصف نهائي النسخة الحالية.



































































































التشكيل

لم يُجر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا أي تغييرات على تشكيل فريقه.

وبدأت إسبانيا بنفس الأسماء التي فازت على جورجيا في دور الـ 16 بنتيجة 4-1.

وعاد جوناثان تاه لقيادة دفاع ألمانيا بعد نهاية إيقافه وواصل يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الاعتماد على ديفيد راوم في مركز الظهير الأيسر بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات.

فيما بدأ ليروي ساني أساسيا للمباراة الثانية تواليا بدلا من فلوريان فريتز.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا للغاية وفي الدقيقة 2 سدد بيدري كرة أرضية جاءت سهلة في يد نوير.

لكن لم يُمهل توني كروس منافسه بيدري أي فرصة وتدخل عليه بقوة في منتصف الملعب.

ورفض أنتوني تايلور إشهار بطاقة صفراء في وجه كروس في الدقيقة 4.

سقط بيدري مجددا أرضا بعد نزوله عقب تلقي العلاج ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه داني أولمو في الدقيقة 8 في أولى تغييرات اللقاء.

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في الدقيقة 12 سدد نيكو ويليامز من خارج منطقة الجزاء كرة مرت دون خطورة على مرمى نوير.

وتحصل أنطونيو رودريجر على بطاقة صفراء بعد عرقلة أولمو على حدود منطقة الجزاء وتأكد غيابه عن نصف النهائي حال تأهل المانشافت.

لامين جمال حاول مباغتة نوير بتسديدة كرة أرضية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14 لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 17 سدد فابيان رويز كرة قوية علت عارضة ألمانيا.

ظهور أصحاب الأرض الأول جاء في الدقيقة 20 برأسية كاي هافيرتز بعد عرضية يوشوا كيميتش من الجهة اليمنى لكن الكرة جاءت سهلة في يد الحارس أوناي سيمون.

تحصل روبن لو نورماند مدافع إسبانيا على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن اللقاء المقبل في الدقيقة 29.

هافيرتز سنحت له فرصة جديدة في الدقيقة 34 بعدما تسلم على صدره كرة طولية لكن تسديدته جاءت سهلة في يد سيمون.

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وأطلق أولمو تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها نوير على مرتين.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني أجرى كلا المدربين تغييرين، فشارك ناتشو فيرنانديز بدلا من لو نورمان في دفاع إسبانيا.

فيما شارك روبن أندريتش وفلوريان فيرتز بدلا من إيمري شان وليروي ساني.

وكاد ألفارو موراتا أن يسجل الهدف الأول بعدما تسلم وتفوق على جوناثان تاه في الإفلات من الرقابة لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

وفي الدقيقة 51 جاء أولى أهداف اللقاء، عرضية أرضية من لامين جمال وتسديدة أرضية من أولمو القادم من الخلف سكنت شباك نوير متقدما للاروخا.

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وأصبح لامين جمال البالغ من العمر 16 عاما أول من يصنع 3 أهداف في بطولة دولية واحدة وذلك بصناعته هدف أولمو في ألمانيا.

ويعتبر جمال رابع لاعب إسباني يصنع 3 أهداف في نفس النسخة من بطولة أوروبية بعد سيسك فابريجاس في 2008 وديفيد سيلفا في 2012، وداني أولمو في 2021.

وتمكن داني أولمو من تسجيل رقم قياسي، إذ هناك فقط 3 لاعبين سجلوا مرتين عندما لعبوا مباراة كبدلاء في بطولة دولية مع إسبانيا، وذلك ما حققه أولمو بهدفه في ألمانيا.

وتمكن فيرناندو مورينتس من تحقيق ذلك في 2002، وألفارو موراتا في 2022، والآن أولمو في 2024.

وبعد دقائق تحصل أندريتش على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن نصف النهائي حال التأهل.

وفي الدقيقة 57 شارك ميتلشتات بدلا من راوم ونيكلاس فولكروج بدلا من جوندوجان.

ورد الإسبان بمشاركة فيران توريس بدلا من لامين جمال.

في الدقيقة 69 سدد أندريتش كرة رائعة أبعدها سيمون ببراعة.

وتحصل كروس على بطاقة صفراء في الدقيقة 67، ثم تبعه ميتلشتات الذي سيغيب عن اللقاء القادم في الدقيقة 73.

ومن مرتدة سريعة وبعد تمريرة عرضية من فيرتز سدد فولكروج كرة ارتدت من القائم الأيسر لإسبانيا في الدقيقة 77 ليظل تقدم اللاروخا قائما.

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أجرى دي لا فوينتي تغييرين بمشاركة ميكيل ميرينو وميكيل أويارزبال بدلا من نيكو ويليامز وموراتا، ورد ناجلسمان بمشاركة توماس مولر بدلا من تاه.

وحاول هافيرتز أن يسجل التعادل بتسديدة ساقطة مستفيدا من تقدم الحارس لكن كرته ارتطمت بالشباك العلوية لمرمى إسبانيا في الدقيقة 82.

ضغط ألمانيا زاد في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 89 أرسل ميتلشتات عرضية حولها كيميتش برأسية لفيرتز الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة على الطائر سكنت شباك إسبانيا مسجلا التعادل.

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وأصبح فيرتز الذي يبلغ من العمر 21 عاما و63 يوما أصغر ألماني يسجل في بطولة أوروبية.

وساهم فيرتز في 40 هدفا ما بين الصناعة والتسجيل سواء مع منتخب ألمانيا أو باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي.

انتهى الوقت الأصلي تلك المرة بالتعادل لكن إيجابيا، ووصلنا لشوطين إضافيين.

الشوطان الإضافيان

شارك فالديمر أنتون بدلا من هافيرتز في سادس تغييرات المانشافت مع بداية الشوط الإضافي الأول.

وتحصل فيرتز على بطاقة صفراء ثم تبع كاربخال الذي سيغيب عن نصف النهائي حال التأهل.

وتألق سيمون وأبعد عرضية قوية من موسيالا بعد توغل الأخير من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

وشارك خوسيلو بدلا من فابيان رويز في الدقيقة 102 في آخر تغييرات اللاروخا.

وباغت أويارزبال مرمى مانويل نوير بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 103.

ورد فيرتز بتسديدة أرضية في الدقيقة الأخيرة للشوط الإضافي الأول مرت أيضا بجوار القائم ليظل التعادل قائما.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني طالب لاعبو ألمانيا بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على كوكوريا لكن أنتوني تايلور وحكام تقنية الفيديو لم يحتسبا أي شيء.

وسدد نيكلاس فولكروج كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن دون خطورة على مرمى سيمون في الدقيقة 108.

البطاقات الصفراء لم تتوقف على لاعبي الفريقين بأرض الملعب، بل تحصل دينيز أونداف على بطاقة صفراء وهو جالس على مقاعد بدلاء ألمانيا.

وارتفع العدد لـ 13 بطاقة صفراء في المباراة عند وصولنا للدقيقة 114 من عمر اللقاء.

وتألق سيمون مجددا ومنع رأسية فولكروج ببراعة على مرتين في الدقيقة 117.

وفي الدقيقة 119 سجل ميكيل ميرينو بعد تفوقه على رودريجر في الرقابة الفردية برأسية قاتلة هدف التقدم القاتل لإسبانيا بعد عرضية أولمو.

وتحصل موراتا على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة.

وأهدر فيران توريس فرصة إنهاء المباراة بعدما أهدر بغرابة انفرادا تاما في الدقيقة 120+3.

وبعد دقيقة مرت رأسية فولكروج بجوار القائم الأيسر لإسبانيا بسلام على سيمون الذي شاهد الكرة تمر بجواره دون أي حركة.

وتحصل كاربخال على بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء بعد جذب موسيالا من قميصه في الدقيقة 120+5، ولُعبت ركلة حرة داخل منطقة الجزاء أمسكها سيمون وأعلن تايلور نهاية المباراة ومسيرة توني كروس.

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