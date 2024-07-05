تشكيل يورو 2024 - كولو مواني مفاجأة فرنسا أمام البرتغال.. ولا تعديلات على رفاق رونالدو

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة البرتغال في ربع نهائي يورو 2024.

وأجرى منتخب فرنسا تعديلين على التشكيل الفائز على بلجيكا في دور الـ 16، حيث يبدأ راندال كولو مواني بدلا من ماركوس تورام في الهجوم، فيما يبدأ إدواردو كامافينجا بدلا من أدريون رابيو الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: جول كوندي - دايو أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - راندال كولو مواني - كيليان مبابي

على الناحية الأخرى يخوض منتخب البرتغال مباراته بنفس التشكيل الذي تغلب على سلوفينيا بركلات الترجيح في دور الـ16.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: جواو بالينيا - فيتينيا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي ضد الفائز من إسبانيا وألمانيا.