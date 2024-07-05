يورو 2024 – مونتيلا: إشارة ديميرال ليست سياسية.. ويجب إجراء تغييرات ضد هولندا

يرى فينشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا أن إشارة ميريح ديميرال مدافع الفريق غير سياسية.

ويستعد منتخب تركيا لمواجهة منافسه هولندا في المباراة التي ستجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "إيقاف ديميرال؟ إشارته لم تكن سياسية، تلك الإشارة رمز لتاريخنا، أنه رمز مرتبط بكوننا أتراك وبفخرنا، وللأسف أضيف إليه تفسير آخر".

وأضاف "علينا إجراء تغييرات، آخر مرة أظهرت للجميع أنني على حق، الحالة العقلية والبدنية لكل لاعب ليست هي نفسها".

وأكمل "في بعض الأحيان يتعين علينا إجراء بعض التغييرات في الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نلعب لكتابة التاريخ، جاهزون للمباراة وآمل أن نتمكن من الاستمرار في البطولة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف ديميرال لمباراتين.

واحتقل ديميرال عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

ولن يلعب ثنائي تركيا أوركون كوكتشكو وإسماعيل يوكسك بسبب تراكم البطاقات.