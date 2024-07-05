التدعيمات متواصلة.. يوفنتوس يضم ميكيلي دي جريجوريو

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

ميكيلي دي جريجوريو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إبرام ثاني صفقاته الصيفية بضم الحارس ميكيلي دي جريجوريو قادما من مونزا.

وحصل دي جريجوريو على جائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وكان أكثر حارس تصديا للكرات الموسم الماضي بواقع 127 تصديا في 33 مباراة.

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وسينضم الحارس ليوفنتوس مقابل 4.5 مليون يورو إعارة لموسم واحد مع إلزامية الشراء مقابل 13.5 مليون يورو تُدفع على 3 سنوات.

وأوضح يوفنتوس في بيانه أن إلزامية الشراء ستتحقق حال حدوث ظروف معينة -لم يكشفها- في موسم 2024-25.

وبذلك ستكون قيمة الصفقة الإجمالية 18 مليون يورو.

وأصبح الحارس الإيطالي ثاني صفقات السيدة العجوز بعد ضم دوجلاس لويز قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

ورحل عن صفوف يوفنتوس كل من صامويل إيلنج جونيور وإنزو بارنتشيا لأستون فيلا وكوني دي فينتر لجنوى وكايو جورج لكروزيرو.

الحارس البالغ 26 عاما خاض 70 مباراة في الدوري الإيطالي استقبل خلالها 84 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة.

وبدأ ميكيلي مسيرته مع ناشئين إنتر وخرج في إعارات عديدة صوب ريناتي وأفيلينو ونوفارا وبوردينوني ثم مونزا الذي ساهم في تأهله للدوري الإيطالي وأصبح لاعبا له من إنتر في صيف 2022 بشكل نهائي.

ميكيلي دي جريجوريو يوفنتوس مونزا الدوري الإيطالي
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