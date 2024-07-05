يويفا يوافق على مشاركة مانشستر سيتي ويونايتد وجيرونا ونيس أوروبيا الموسم المقبل

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مشاركة فرق مانشستر سيتي وجيرونا ومانشستر يونايتد ونيس في الموسم المقبل من المسابقات الأوروبية 2024-25.

وتمنع قوانين يويفا مشاركة فريقين تابعان لنفس الملكية منعا لوجود فرصة تحكم أو تأثير خلال المشاركة قاريا في البطولات الأوروبية.

وتمتلك شركة سيتي جروب المالكة لنادي مانشستر سيتي 47% من أسهم نادي جيرونا الإسباني الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة الموسم المقبل، رفقة بطل الدوري الإنجليزي.

فيما يمتلك السير جيم راتكليف نادي نيس الفرنسي، وحصل على نسبة 29% من أسهم مانشستر يونايتد مقابل مليار و300 مليون يورو.

وتأهل نيس ومانشستر يونايتد للموسم المقبل لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأصدر يويفا بيانا اليوم الجمعة: "بعد تنفيذ تغييرات كبيرة من قبل المستثمرين المعنيين في كل من نيس وجيرونا، لا توجد لأحد سيطرة أو تأثير حاسم على كلا الفريقين".

وأضاف البيان "إن التغييرات الكبيرة التي تم إجراؤها على الملكية والحوكمة والدعم المالي للأندية المعنية، تحد بشكل كبير من نفوذ المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من نادٍ واحد، مما يضمن الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة الأندية خلال موسم 2024-2025".

وأعلن نادي جيرونا الأسبوع الماضي إجراء تغييرات في مجلس إدارته.

وأوضح بيان يويفا "لن تقوم الأندية بنقل اللاعبين لبعضها البعض، سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، بشكل مباشر أو غير مباشر، اعتبارا من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، باستثناء اتفاقيات النقل الموجودة مسبقا".

يذكر أنه خلال الموسم الماضي واجه برايتون الأزمة ذاتها في ظل ملكيته المشتركة مع فيتوريا جيماريش البرتغالي لكن شارك الناديين في النهاية في الدوري الأوروبي معا.

كما واجه أستون فيلا الأمر ذاته في ظل ملكيته المشتركة مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي لكن شارك الناديين معا في دوري المؤتمر الأوروبي.