يورو 2024 - يصنع التاريخ.. نوير يصبح الأكثر تمثيلا لـ ألمانيا في البطولات الرسمية

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

أصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

ويشترك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد منافسه إسبانيا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وباشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

أخبار متعلقة:
النجوم يكشف ما دار في اجتماعه مع اتحاد الكرة بشأن بيراميدز.. و"سبع مستحيلات" مواهب لا تنتهي.. رومانو: تشيلسي يتفق مع بازل لضم موهبة البرتغال رومانو: أرسنال يتفق مع كالافيوري على عقده ولكن تشكيل يورو 2024 – لا تغييرات في إسبانيا.. وساني وتاه أساسيان مع ألمانيا

وليس ذلك فحسب فوصل نوير لمباراته رقم 20 في بطولة يورو فقط ليكون ثالث أكثر من شارك فيها.

ويسبقه فقط ثنائي البرتغال بيبي الذي لعب 22 مباراة، وكريستيانو رونالدو المتصدر بـ29 لقاء.

وكان نوير قد كسر رقم جيانلويجي بوفون أسطورة إيطاليا ليكون الحارس الأكثر مشاركة في البطولة ذاتها، إذ لعب بوفون 17 مباراة.

وتفوق أيضا في القائمة على كل من الهولندي إدوين فان دير سار والبرتغالي روي باتريشيو صاحبا الـ 16 مباراة في البطولة.

وخاض نوير 5 مباريات في يورو 2021 حيث وصل للمربع الذهبي وخسر من إيطاليا.

وفي يورو 2016 شارك في 6 مباريات وودع مجددا من نصف النهائي وتلك المرة ضد فرنسا.

وفي يورو 2020 جاءت المشاركة الأقصر بتوديع البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من إنجلترا.

وأبى نوير أن يغلق كاتب التاريخ الصفحات لأنه تمكن من قبل خلال النسخة الحالية من أن يكون أكثر ألماني شارك في البطولة برصيد 20 مباراة.

إسبانيا ألمانيا مانويل نوير يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - الماكينة الأصغر على الإطلاق.. فيرتز يحقق رقما قياسيا بهدفه في إسبانيا يورو 2024 – بصناعته ضد ألمانيا.. لامين جمال يواصل كسر عدة أرقام قياسية تشكيل يورو 2024 - كولو مواني مفاجأة فرنسا أمام البرتغال.. ولا تعديلات على رفاق رونالدو يورو 2024 – مونتيلا: إشارة ديميرال ليست سياسية.. ويجب إجراء تغييرات ضد هولندا التدعيمات متواصلة.. يوفنتوس يضم ميكيلي دي جريجوريو يويفا يوافق على مشاركة مانشستر سيتي ويونايتد وجيرونا ونيس أوروبيا الموسم المقبل مباشر يورو 2024 - إسبانيا (1)-(1) ألمانيا.. مطالبات بركلة جزاء مواهب لا تنتهي.. رومانو: تشيلسي يتفق مع بازل لضم موهبة البرتغال
أخر الأخبار
يورو 2024 - الماكينة الأصغر على الإطلاق.. فيرتز يحقق رقما قياسيا بهدفه في إسبانيا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بصناعته ضد ألمانيا.. لامين جمال يواصل كسر عدة أرقام قياسية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يورو 2024 - كولو مواني مفاجأة فرنسا أمام البرتغال.. ولا تعديلات على رفاق رونالدو 35 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – مونتيلا: إشارة ديميرال ليست سياسية.. ويجب إجراء تغييرات ضد هولندا 48 دقيقة | ألمانيا 2024
التدعيمات متواصلة.. يوفنتوس يضم ميكيلي دي جريجوريو ساعة | الكرة الأوروبية
يويفا يوافق على مشاركة مانشستر سيتي ويونايتد وجيرونا ونيس أوروبيا الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - يصنع التاريخ.. نوير يصبح الأكثر تمثيلا لـ ألمانيا في البطولات الرسمية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر يورو 2024 - إسبانيا (1)-(1) ألمانيا.. مطالبات بركلة جزاء 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها