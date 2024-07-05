يورو 2024 - يصنع التاريخ.. نوير يصبح الأكثر تمثيلا لـ ألمانيا في البطولات الرسمية

أصبح مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا الأكثر تمثيلا لبلاده في البطولات الرسمية.

ويشترك الحارس البالغ من العمر 38 عاما مع منتخب بلاده ضد منافسه إسبانيا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وباشتراك نوير في المباراة أصبح أكثر من مثل ألمانيا في البطولات الرسمية برصيد 39 لقاء ويصنع التاريخ.

وليس ذلك فحسب فوصل نوير لمباراته رقم 20 في بطولة يورو فقط ليكون ثالث أكثر من شارك فيها.

ويسبقه فقط ثنائي البرتغال بيبي الذي لعب 22 مباراة، وكريستيانو رونالدو المتصدر بـ29 لقاء.

وكان نوير قد كسر رقم جيانلويجي بوفون أسطورة إيطاليا ليكون الحارس الأكثر مشاركة في البطولة ذاتها، إذ لعب بوفون 17 مباراة.

وتفوق أيضا في القائمة على كل من الهولندي إدوين فان دير سار والبرتغالي روي باتريشيو صاحبا الـ 16 مباراة في البطولة.

وخاض نوير 5 مباريات في يورو 2021 حيث وصل للمربع الذهبي وخسر من إيطاليا.

وفي يورو 2016 شارك في 6 مباريات وودع مجددا من نصف النهائي وتلك المرة ضد فرنسا.

وفي يورو 2020 جاءت المشاركة الأقصر بتوديع البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من إنجلترا.

وأبى نوير أن يغلق كاتب التاريخ الصفحات لأنه تمكن من قبل خلال النسخة الحالية من أن يكون أكثر ألماني شارك في البطولة برصيد 20 مباراة.