انتهت يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) ألمانيا.. انتصار قاتل ووداع
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في أولى مباريات ربع نهائي يورو 2024.
ويلتقي منتخب إسبانيا بطل المسابقة 3 مرات مع ألمانيا بطل المسابقة 3 مرات على ملعب شتوتجارت في السابعة مساءً.
وسيدير الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة تحكيميا.
والتقى المنتخبان في 26 مباراة سابقة انتصر مانشافت في 9 وفازت اللاروخا في 8 وتعادلا في 9 مواجهات بين ودية ورسمية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت.. إسبانيا تقصي ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024
ق 120+5: بطاقة حمرااااااء لكاربخال
ق 120+2: فيران توريس ينفرد ويسدد كرة غريبة
ق 119: جوووووووووووول قاااااااااااااتل.. ميكيل ميرينو يسجل برأسية هدف إسبانيا الثاني
ق 117: رأسية فولكروج يبعدها سيمون ببراعة على مرتين
ق 113: سقوط توني كروس أرضا بسبب الإصابة
ق 105: مطالبات ألمانية بركلة جزاء بعد لمسة يد على كوكوريا
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
ق 105: تسديدة فيرتز تمر بجوار القائم
ق 103: تسديدة من أوياريزبال تمر بجوار القائم
إلى شوطين إضافيين
ق 89: جووووووووووووول التعاااادل.. فيرتز يسجل التعااااااادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
ق 82: تسديدة ساقطة من كاي في محاولة لاستغلال خروج سيمون لكن تسديدته تأتي أعلى العارضة
ق 77: عرضية فيرتز وتسديدة فولكروج ترتطم بالقائم الأيسر لإسبانيا
ق 69: تسديدة من أندريتش وتصدي رائع من سيمون
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ق 51: جوووووووول أووووووول داني أولمو يسجل بعد صناعة لامين جمال
ق 47: عرضية من جمال ولمسة ثم تسديدة من موراتا لكن أعلى عارضة نوير
ق 46: مشاركة ناتشو بدلا من لو نورمان في إسبانيا.. ومشاركة فلوريان فيرتز وروبن أندريتش بدلا من تشان وساني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: نوير يتصدى على مرتين لتسديدة أولمو الأرضية
ق 34: كرة طولية يتسلمها هافيرتز ويسدد كرة ضعيفة تأتي سهلة في يد سيمون
ق 20: عرضية من كيميتش ورأسية هافيرتز لكنها تأتي سهلة في يد أوناي سيمون
ق 17: تسديدة من فابيان رويز تمر أعلى عارضة نوير
ق 14: ركلة حرة مباشرة سددها لامين جمال مرت بجوار القائم
ق 13: بطاقة صفراء لرودريجير بعد عرقلة داني أولمو وغيابه عن نصف النهائي حال تأهله
ق 12: تسديدة من ويليامز لكن دون خطورة على نوير
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ق 8: خروج بيدري ومشاركة داني أولمو
ق 6: سقوط بيدري مجددا بسبب الإصابة
ق 5: تدخل قوي من توني كروس على بيدري في منتصف الملعب.
ق 2: تسديدة أرضية من بيدري بعد عرضية من الجهة اليسرى لكنها سهلة في يد نوير
بداية اللقاء