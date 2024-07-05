مواهب لا تنتهي.. رومانو: تشيلسي يتفق مع بازل لضم موهبة البرتغال

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع بازل من أجل التعاقد مع ريناتو فيجا لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن تشيلسي قد اتفق مع النادي السويسري لضم فيجا مقابل 14-15 مليون يورو.

ومن المقرر أن يترك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما المعسكر التدريبي لبازل ويتجه إلى لندن من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقده.

ويلعب فيجا في مركز وسط المدافع وانضم إلى بازل مقابل 4 ملايين ونصف في الصيف الماضي قادما من الفريق الثاني لسبورتينج لشبونة.

ويشترك فيجا مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، ولعب 7 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ويعتمد تشيلسي تحت قيادة مالكه الأمريكي تود بويلي على التعاقد مع المواهب الشابة كثيرا.

وأبرز تلك المواهب ميخايلو مودريك وإنزو فيرنانديز وبنوا بادياشيلي ونوني مادويكي ومويسيس كايسيدو وكول بالمر.

وفي فترة الانتقالات الحالية تعاقد تشيلسي مع مارك جويو من برشلونة، وعماري كيليمان.

وأتم التعاقد مستقبلا مع إستيفاو لاعب بالميراس وكذلك كندري بايز من إنديبندينتي الإكوادوري.