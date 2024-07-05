رومانو: أرسنال يتفق مع كالافيوري على عقده ولكن

اتفق نادي أرسنال مع ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا على عقده الذي سيوقع عليه في حال نجاح الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينافس أرسنال نظيره تشيلسي في سباق التعاقد مع المدافع الإيطالي الذي تألق الموسم المنقضي مع بولونيا وكذلك مع إيطاليا في بطولة يورو 2024.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن أرسنال توصل لاتفاق مع كالافيوري على عقد حتى 2029.

ولكن على الجانب الآخر فقد ذكر رومانو أن أرسنال يتفاوض مع بولونيا على تقليل المبلغ المطلوب وهو 50 مليون يورو.

وشدد رومانو أن نادي بازل الذي لعب له كالافيوري من قبل لديه الحق في الحصول على 50% من أي بيع مستقبلي لكالافيوري من قبل بولونيا.

ويفعل البند في حال بيع كالافيوري بمقابل أكثر من 4 ملايين ونصف يورو.

وبدأ كالافيوري مسيرته الكروية في فريق روما وقرر جوزيه مورينيو مدرب الذئاب تصعيده من الناشئين وإشراكه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد بدأ مسيرته في مركز الظهير الأيسر.

ولكن قرر هيكو فوجل مدرب بازل إشراكه في مركز قلب الدفاع وبالتالي هو أول من غير مركزه.

وثبته تياجو موتا مدربه في بولونيا في ذلك المركز ووصل لأفضل مستوى له في الموسم المنقضي الأمر الذي لفت الأنظار في بطولة يورو 2024 وجعل عدة اندية تتسابق للتعاقد معه.

ووصلت القيمة التسويقية لكالافيوري 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.