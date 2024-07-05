تشكيل يورو 2024 – لا تغييرات في إسبانيا.. وساني وتاه أساسيان مع ألمانيا

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

إسبانيا - ألمانيا

لم يُجر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا أي تغييرات على تشكيل فريقه ضد ألمانيا في أولى مباريات ربع نهائي يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا بطل المسابقة 3 مرات مع ألمانيا بطل المسابقة 3 مرات على ملعب شتوتجارت في السابعة مساءً.

وتبدأ إسبانيا بنفس الأسماء التي فازت على جورجيا في دور الـ 16 بنتيجة 4-1.

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وعاد جوناثان تاه لقيادة دفاع ألمانيا بعد نهاية إيقافه ويواصل يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا الاعتماد على ديفيد راوم في مركز الظهير الأيسر بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات.

فيما يبدأ ليروي ساني أساسيا للمباراة الثانية تواليا بدلا من فلوريان فريتز. وكان منتخب ألمانيا فاز على الدنمارك بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي.

وجاء تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كاربخال – روبن لو نورماند – إيمريك لابورت – مارك كوكوريا

الوسط: رودري – بيدري – فابيان رويز

الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ديفيد راوم – جوناثان تاه – أنطونيو روديجير – يوشوا كيميتش

الوسط: توني كروس – إيمري شان – إلكاي جوندوجان

الهجوم: ليروي ساني – كاي هافيرتز – جمال موسيالا

وسيدير الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة تحكيميا.

والتقى المنتخبان في 26 مباراة سابقة انتصر مانشافت في 9 وفازت اللاروخا في 8 وتعادلا في 9 مواجهات بين ودية ورسمية.

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