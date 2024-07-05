كرة طائرة – إلى نصف النهائي بإقصاء الوصيف.. مصر تفوز على قطر في كأس التحدي العالمي

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 17:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة رجال على قطر في ربع نهائي كأس التحدي العالمي المقام في الصين حاليا من 4 إلى 7 يوليو.

وانتصر منتخب مصر في المباراة بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط التي فاز فيها منتخب مصر كالتالي: 25-16 و27-25 و15-13 لمصر

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أما الأشواط التي فاز فيها منتخب قطر فكانت بواقع: 25-23 و25-20.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة في الشوط الخامس 6-3 لكنه قلب تأخره إلى فوز 15-13.

يذكر أن منتخب قطر كان هو وصيف النسخة الماضية من كأس التحدي العالمي.

وسيواجه منتخب مصر منافسه الصين صاحب الأرض في الساعة 11 بتوقيت القاهرة من السادس من شهر يوليو الجاري.

وينتقل المنتخب المتوج بتلك البطولة للمشاركة في دوري الأمم العالمي.

كرة طائرة مصر كأس التحدي العالمي قطر
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