مصدر من مودرن سبورت لـ في الجول: حصلنا على توقيع كريم الديب

كشف مصدر من نادي مودرن سبورت عن حصول فريقه على توقيع كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري.

وينتهي تعاقد الديب مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر من مودرن سبورت لـFilGoal.com : "حصلنا على توقيع كريم الديب مدافع الاتحاد منذ شهرين".

وأوضح "اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ورفض التجديد لناديه لظروف أسرية تتطلب وجوده في القاهرة".

وكان كريم الديب قد انتقل من المقاولون العرب إلى الاتحاد السكندري في صيف 2019.

ولعب الديب موسما مع الإسماعيلي معارا من صفوف الاتحاد.

كريم الديب خاض 127 مباراة مع نادي الاتحاد وسجل 12 هدفا وصنع 11 بجميع المسابقات.