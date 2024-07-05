مؤتمر سلوت: لدينا فريقا جيدا.. وعلى اللاعبين الكبار التعطش للفوز

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد أن فريقه يمكنه المنافسة على الألقاب بالموسم الجديد.

وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للألماني يورجن كلوب الذي قاد الريدز 9 سنوات.

وقال أرنى سلوت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت ليفربول يتعاقد معي هو أن أسلوب لعبي لا يختلف كثير ا عن كلوب. نريد أن نلعب بقدر كبير من الطاقة، وأن نقدم كرة قدم جيدة".

وأضاف "أشعر أن لدينا فريقا جيدا ويستطيع المنافسة. أحب العمل مع اللاعبين وتطويرهم ولكنني أحب الفوز أيضا".

وكشف "حديثي مع صلاح وأرنولد وفان دايك؟ بشكل عام، يرغب كل لاعب كبير في الفوز بالبطولات. كل هؤلاء اللاعبين يريدون الفوز، ويتعين عليهم أن يتعطشوا للفوز".

وأتم "المنافسة مع جوارديولا؟ إنه أمر يستحق النظر إليه، ولكن هناك العديد من المديرين الفنيين الجيدين في الدوري".

ووقع سلوت على عقد يربطه بليفربول لمدة 3 سنوات.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.