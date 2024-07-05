مصور لقطة ميسي ولامين جمال يكشف كواليس القصة

انتشرت صورة ليونيل ميسي حينما كان لاعبا في برشلونة مع الطفل الرضيع ونجم البلوجرانا الحالي لامين جمال كالنار في الهشيم.

لامين جمال النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي برشلونة

في البداية ظن البعض أن ذلك الطفل الرضيع ليس لامين جمال ولكن والد اللاعب المغربي الأصل، الإسباني الجنسية أكدها حينما نشرها وعلق عليها قائلا: "بداية أسطورتين".

فما هي سر تلك الصور؟ خوان مونفورت المصور لصحيفة "سبورت" الإسبانية كشف السر خلفها.

التقطت تلك الصور في فترة أعياد الميلاد في شهر ديسمبر عام 2007، حينما كان ميسي يبلغ من العمر 20 عاما، ولامين ما يقرب من خمسة لستة أشهر.

في ذلك الوقت كان يتم إعداد جدول خيري بالتعاون بين الصحيفة ومنظمة "اليونيسف" ويشارك فيه كل اللاعبين من برشلونة بشكل تطوعي.

وقال المصور: "تم التقاط الصورة في حدث حيث شارك فيه لاعبي الفريق الأول، كل صورة لها موضوع محدد".

وعن صورة لامين جمال بالتحديد مع ميسي قال: "لا أتذكر حتى من أين أتت عائلة لامين، لا أستطع تذكر ذلك".

ومؤخرا سُئل لامين جمال عن مقارنته مع ميسي ورد قائلا: "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، مقارنتي معه أمر مذهل لكن لا يمكن لأحد أن تتم مقارنته به، أتمنى أن أحصل على نصف المسيرة التي حظي بها".