عودة إلى إيطاليا.. جالاتا سراي يعير زانيولو لـ أتالانتا
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 15:26
كتب : FilGoal
أعلن جالاتا سراي التركي اليوم الجمعة رسميا إعارة لاعبه نيكولو زانيولو إلى أتالانتا بطل الدوري الأوروبي.
نيكولو زانيولو
النادي : جالاتا سراي
وأوضح النادي التركي أن الإعارة لمدة موسم مقابل 6 مليون و400 ألف يورو.
هذا بالإضافة إلى أحقية النادي الإيطالي في ضم اللاعب نهائيا مقابل 15 مليون يورو، ومليوني يورو كحوافز.
وقضى زانيولو الموسم الماضي معارا رفقة أستون فيلا الإنجليزي.
وسجل زانيولو ثلاثة أهداف ولم يصنع في 39 مباراة مع النادي الإنجليزي.
وكان زانيولو رحل عن إيطاليا في يناير من عام 2023 صوب تركيا لينضم إلى جالاتا سراي لكن عقب ستة أشهر فقط انتقال إلى أستون فيلا معارا لموسم ونصف.
والآن يعود صاحب الـ25 عاما إلى إيطاليا لكن من بوابة أتالانتا.
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