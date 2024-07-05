يورو 2024 – مدرب البرتغال: ما يجلبه رونالدو لنا مثير للدهشة.. وأهم شيء تنفيذ ما نريده

أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال بقائد فريقه كريستيانو رونالدو قبل مواجهة فرنسا مساء اليوم الجمعة.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الأشواط الإضافية ضد سلوفينيا والتقطته العدسات وهو يبكي قبل أن يسجل ركلة الترجيح الأولى في انتصار منتخب بلاده 3-0 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في دور الـ16 من يورو 2024.

وتحدث مارتينيز في مؤتمر صحفي قائلا: "من المهم أن نرى لاعبا فاز بكل شيء ويملك عددا كبيرا من الأرقام القياسية من حيث عدد المباريات مع المنتخب وعدد الأهداف المسجلة".

وأكمل "إن النضارة التي يجلبها رونالدو للمنتخب مثيرة للدهشة فهو مثال للجميع، هو شخص يريد الفوز كل يوم ويريد المنافسة دائما، عندما يكون لديك لاعب ملتزم انس ما فعله في الماضي، وجوده معنا امتياز".

أما عن كون منتخب البرتغال من السهل معرفة طريقته قال: "فيما يتعلق بالتنبؤ بطريقتنا فالكل يعرف كيف تلعب الفرق العظيمة لكن الشيء المهم هو التنفيذ".

وأكمل "الآن نستعد لخوض ربع النهائي ونركز على أنفسنا وبالطبع نريد التحسن، لكن ليس علينا تغيير كل شيء من مباراة إلى أخرى".

أما عن الصعوبات التي تواجه منتخب البرتغال في تسجيل الأهداف فقال: "المباريات تنافسية للغاية ومن الصعب تسجيل الهدف الأول".

واستدرك مارتينيز "أعتقد أننا نخاطر كثيرا، ولكي تسجل يجب الوصول للثلث الأخير من الملعب ولكننا نستحوذ على المباريات ونقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد وعلينا مواصلة ذلك وهناك أمور علينا تحسينها".

وسجل منتخب البرتغال هدفين ضد التشيك وثلاثية أمام تركيا ولم يهز شباك جورجيا وسلوفينيا.

وعن هل يلعب منتخب البرتغال كرة قدم جذابة أجاب المدرب البلجيكي "أريد أن ألعب بشكل جيد وبطريقة جميلة وأن نسجل الأهداف، المثالية هي شيء لا نملكه، لذا علينا أن نكون دائما في أفضل حالاتنا في كل الأوقات، عندما نلعب بشكل جميل فإننا نلعب بشكل أفضل، وعندما نلعب بشكل أفضل فتكون لدينا فرصة أكبر للفوز بالمباريات".