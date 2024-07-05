النظام البلجيكي ليس كافيا.. موسم استثنائي جديد ينتظر الكرة المصرية و11 بطولة تنتظر الأهلي

وسط أزمات الدوري المصري المتلاحقة، وضغط المباريات الكبير الذي أصاب الأندية، تنتظر الأندية موسما آخر قد يكون استثنائيا في ظل زيادة عدد البطولات، والتي قد تصل لمشاركة الأهلي في 11 بطولة، وربما يخوض لاعب دولي بالأهلي الموسم المقبل ما يتجاوز 70 مباراة في الموسم.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية كشف عن نظام استثنائي الموسم القادم بتطبيق ما أسماه "النظام البلجيكي" لم يتم الإعلان رسميا عن تفاصيله بعد.

فسرت رابطة الأندية لاحقا نظام دوري الموسم الجديد المقترح تطبيقه بأن تلعب الأندية دوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين، العشر الأوائل في منافسات لتحديد البطل والمتأهل للبطولات الإفريقية، فيما تخوض 8 فرق المتأخرة في جدول الترتيب دوري لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى.

النظام المقترح سيختصر مباريات الدوري المصري من 34 جولة إلى 26 جولة.

الموسم الحالي للدوري وفقا للجدول المعلن للدوري ينتهي يوم 18 أغسطس بمباريات الجولة 34، فيما لم يتم الإعلان سوى عن مباراة واحدة دور الـ32 لكأس مصر، على أن يستكمل مع الموسم المقبل.

الموسم المقبل يخوض الأهلي وبيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض الزمالك والمصري بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويُعد الأهلي هو أكثر الفرق التي تنتظر خوض منافسات الموسم المقبل، وقد تصل لـ11 بطولة.

كما يخوض المنتخب المصري مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، واستكمال تصفيات كأس العالم 2026، مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العرب في قطر عام 2025.

وتأتي بطولات الموسم الجديد على النحو التالي:

البطولات المحلية

1 * الدوري المصري 2024 - 2025

2 * كأس مصر 2024 - 2025

3 * استكمال كأس مصر 2023 - 2024

4 * السوبر المصري

5 * كأس الرابطة

البطولات الإفريقية

6 * السوبر الإفريقي

7 * دوري السوبر الإفريقي

8 * دوري أبطال إفريقيا/ الكونفدرالية الإفريقية

9* كأس الأفرو آسيوي

بطولات عالمية

10 * كأس العالم للأندية

11 * كأس إنتركونتيننتال

مباريات منتخب مصر

12* تصفيات كأس العالم

13* تصفيات كأس أمم إفريقيا

14* كأس العرب

البطولات المحلية

في البطولات المحلية ستخوض فرق الدوري 26 جولة، بالإضافة إلى استكمال كأس مصر الموسم الماضي بدءًا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، مع إقامة كأس مصر النسخة الجديدة من الدور التمهيدي حتى النهائي، وبالتالي وصول الفريق للمباراة النهائية في الكأسين يعني خوضه 9 مباريات إضافية.

السوبر المصري بنظامه الجديد من 4 فرق، يعني خوض كل فريق مباراتين.

أما بطولة كأس الرابطة فاعتذر ناديي الأهلي والزمالك عن عدم خوضها الموسم الماضي.

بطولة الموسم الماضي "النسخة الثانية" أقيمت بنظام خروج المغلوب بواقع 5 مباريات لكل فريق حال الوصول للمباراة النهائية، على عكس نظام الموسم الأول للمسابقة الذي أقيم بنظام المجموعات في دور الـ32، ثم استكمال البطولة بنظام خروج المغلوب.

وفقا لما سبق قد تصل عدد مباريات لاعبي الأهلي والزمالك إلى 37 مباراة، مع فرضية انسحابهما من كأس الرابطة .

البطولات الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا، في بيان مقتضب دون الإشارة إلى أي تفاصيل، مع تقارير تشير إلى احتمالية مشاركة نادي الزمالك في البطولة هذا الموسم.

وفقا لنظام المسابقة في نسختها الأولى الموسم الماضي أقيمت بمشاركة 8 فرق، بنظام خروج المغلوب "ذهابا وإيابا"، بما يعني أن وصول الفريق المشارك للمباراة النهائية سيخوض 6 مباريات.

كما تقام مسابقة دوري الأبطال، والكونفدرالية ، إذ توج بهما الأهلي والزمالك في الموسم المنقضي.

وصول الفريق للمباراة النهائية سيكون قد وصل لـ14 مباراة.

مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، من المنتظر أن تقام مع انطلاقة الموسم في سبتمبر، دون تحديد مكانها، مع تقارير تشير إلى إمكانية إقامة المباراة في السعودية.

الموسم القادم سيشهد عودة بطولة الأفروآسيوية ، حيث أعلنت صحيفة الراية القطرية مواجهة الأهلي بطل إفريقيا نظيره العين الإماراتي بطل آسيا على استاد لوسيل بالدوحة في يناير 2025.

وبالتالي قد تصل عدد المباريات الإفريقية التي سيخوضها لاعبي الأهلي إلى 22 مباراة، والزمالك قد يصل لـ 15 مباراة (حتى الكشف عن نظام السوبر الإفريقي وفي حالة وصول الفريق الأبيض للنهائي)

بطولات عالمية

الأهلي سيخوض بطولتين عالميتين الموسم القادم، الأولى في ديسمبر وهي إنتركونتيننتال ، والثانية في يونيو كأس العالم للأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقا.

كأس إنتركونتيننتال 2024، هو النظام الاستثنائي هذا الموسم لكأس العالم للأندية، حيث يقام من 4 مراحل، قد يلعب الأهلي مباراة واحدة، وقد يصل إلى المباراة النهائية ويخوض 4 مباريات.

ووفقا لمشاركات الأهلي السابقة التي نجح خلالها في الوصول للمربع الذهبي، قد يخوض الأهلي 3 مباريات.

أما كأس العالم للأندية المقرر في أمريكا فأعلن "فيفا" إقامة البطولة بين 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، وسوف يتم تحديد جدول المباريات في وقت لاحق بعد معرفة جميع الفرق المتأهلة.

البطولة تقام بمشاركة 32 فريقا، من 8 مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وبالتالي مع فرضية خوض الأهلي 3 مباريات فقط في المجموعات، و3 مباريات أخرى في كأس إنتركونتيننتال، يكون عدد المباريات التي سيخوضها الأهلي 6 مباريات عالمية .

مباريات المنتخب

المنتخب المصري سيخوض مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا ، والتي أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب كاب فيردي، وموريتانيا، وبوتسوانا.

الجولتان الأولى والثانية ستقامان من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثالثة والرابعة خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024، وتختتم التصفيات بالجولتين الخامسة والسادسة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.

أما تصفيات كأس العالم فيستكمل المنتخب المصري التصفيات بمباراتي الجولتين الخامسة أمام إثيوبيا والسادسة أمام سيراليون خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

وتستكمل التصفيات بالـ4 جولات الأخيرة، في شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين، أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم، وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

وبالتالي وفقا لأجندة المباريات سيكون من الصعب خوض البطولة خلال الموسم، مما يهدد مصير البطولة.

لاعب دولي بالأهلي أو الزمالك قد يخوض 8 مباريات دولية مع المنتخب (قبل الكشف عن مصير كأس العرب)، وبالتالي قد تصل إجمالي مباريات اللاعب الدولي الأساسي بالنادي الأهلي إلى 73 مباراة دولية بإجمالي كل مباريات الموسم القادم (قابلة للزيادة والنقص)

ويحتاج الأهلي ومنتخب مصر لخوض مباراة كل 4 أيام دون الحصول على أي راحة طوال الموسم بالكامل من أجل إنهاء كافة البطولات في يوليو، وهو أمر صعب تحقيقه في ظل السفر في مباريات الأهلي الإفريقية والعالمية، وكذلك سفر المنتخب في مباريات التصفيات الإفريقية لكأس الأمم وكأس العالم.

جدول الموسم المقبل وفقا للأجندة المعلنة حتى الآن، دون الكشف عن مواعيد الدوري، وبطولتي الكأس، والسوبر المصري، وكأس الرابطة، ودون الكشف عن مصير كأس العرب للمنتخب.

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الجولة الرابعة في دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقية - الكونفدرالية: أحد يومي 26 و27 نوفمبر - 27 نوفمبر

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إياب نصف النهائي لدوري الأبطال الإفريقية - الكونفدرالية: أحد يومي 25 و26 أبريل - 27 أبريل

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