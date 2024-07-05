يورو 2024 - الاتحاد الأوروبي يعاقب بيلينجهام مع إيقاف التنفيذ.. وتغريم إنجلترا

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جود بيلينجهام

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا قبل انطلاق ربع نهائي يورو 2024.

وتنطلق اليوم منافسات ربع النهائي بمواجهتي ألمانيا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد البرتغال.

فيما تلعب هولندا ضد تركيا، وإنجلترا أمام سويسرا غدا السبت.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف جود بيلينجهام لاعب إنجلترا مباراة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 25 ألف جنيه إسترليني بسبب إشارته غير اللائقة عقب هدفه ضد سلوفاكيا.

وأوضح يويفا أن في حالة تكرر سوء سلوك اللاعب الإنجليزي خلال عام مقبل فسوف يتم إيقافه لمباراة،

قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني أن بيلينجهام سيشارك ضد سويسرا في ربع النهائي.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإنجليزي 11 ألف يورو بسبب إشعال الشماريخ خلال لقاء سلوفاكيا في يورو 2024.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024.

وسجل بيلينجهام هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بمقصية رائعة.

واحتفل بيلينجهام بطريقة مثيرة للجدل اعتبرها البعض إساءة لمنتخب سلوفاكيا ودكة بدلائه.

عقب المباراة أعاد بيلينجهام تغريدة تحدثت عن احتفاله وشدد على أن الاحتفال كان عبارة عن مزحة داخلية في منتخب إنجلترا ولا علاقة لها بمنتخب سلوفاكيا الذي يكن له كل الاحترام.

بيلينجهام منتخب إنجلترا يورو 2024
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