يورو 2024 - إيقاف ديميرال مباراتين.. وتحرك سريع من تركيا

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

ميريح ديميرال - النمسا – تركيا – يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة من القرارات الانضباطية قبل انطلاق ربع نهائي يورو 2024.

ميري ديميرال

النادي : الأهلي

تركيا

وتنطلق اليوم منافسات ربع النهائي بمواجهتي ألمانيا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد البرتغال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا مباراتين بسبب إشارته السياسية عقب لقاء تركيا والنمسا.

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ومن جانبه قرر الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف لدى المحكمة الرياضية على القرار.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016.

وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتقل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

ويلتقي منتخب تركيا مع هولندا غدا السبت الموافق 6 يوليو في ربع النهائي.

يورو 2024 ديميرال تركيا
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