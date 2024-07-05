يورو 2024 - إيقاف ديميرال مباراتين.. وتحرك سريع من تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة من القرارات الانضباطية قبل انطلاق ربع نهائي يورو 2024.

ميري ديميرال النادي : الأهلي تركيا

وتنطلق اليوم منافسات ربع النهائي بمواجهتي ألمانيا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد البرتغال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا مباراتين بسبب إشارته السياسية عقب لقاء تركيا والنمسا.

ومن جانبه قرر الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف لدى المحكمة الرياضية على القرار.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016.

وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتقل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

الذئاب الرمادية هي جماعة يمينية متطرفة تؤيد التفوق التركي على أي عرق آخر.

المنظمة التركية تعد من المنظمات العنصرية المستهدفة من قبل الشرطة الألمانية.

ويلتقي منتخب تركيا مع هولندا غدا السبت الموافق 6 يوليو في ربع النهائي.

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