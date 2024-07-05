يورو 2024 - جريمالدو يحذر منتخب بلاده قبل مواجهة ألمانيا

حذر أليخاندرو جيرمالدو لاعب إسبانيا منتخب بلاده قبل خوض مواجهة ألمانيا المرتقبة.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام نظيره الألماني مساء اليوم ضمن ربع نهائي يورو 2024.

وقال جريمالدو عبر بي إن سبورتس: " رغم عدم الخسارة حتى الآن في بالبطولة، إلا أنه يتعين علينا لتركيز في كل مباراة، خاصة إذا كان الخصم بحجم المنتخب الألماني".

وأضاف جريمالدو "أشعر أني بحالة جدية وجاهز لتقديم الإضافة لمنتخب بلادي. أحلم بالتتويج باللقب في أول مشاركة لي في البطولة".

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا في قمة نارية بربع نهائي يورو 2024.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.