يورو 2024 - جريمالدو يحذر منتخب بلاده قبل مواجهة ألمانيا
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 12:48
كتب : FilGoal
حذر أليخاندرو جيرمالدو لاعب إسبانيا منتخب بلاده قبل خوض مواجهة ألمانيا المرتقبة.
ويلعب منتخب إسبانيا أمام نظيره الألماني مساء اليوم ضمن ربع نهائي يورو 2024.
وقال جريمالدو عبر بي إن سبورتس: " رغم عدم الخسارة حتى الآن في بالبطولة، إلا أنه يتعين علينا لتركيز في كل مباراة، خاصة إذا كان الخصم بحجم المنتخب الألماني".
وأضاف جريمالدو "أشعر أني بحالة جدية وجاهز لتقديم الإضافة لمنتخب بلادي. أحلم بالتتويج باللقب في أول مشاركة لي في البطولة".
ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إسبانيا في قمة نارية بربع نهائي يورو 2024.
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة وتذاع على بي إن سبورتس إكسترا 1.
نرشح لكم
يورو 2024 – مدرب البرتغال: ما يجلبه رونالدو لنا مثير للدهشة.. وأهم شيء تنفيذ ما نريده يورو 2024 - الاتحاد الأوروبي يعاقب بيلينجهام مع إيقاف التنفيذ.. وتغريم إنجلترا يورو 2024 - إيقاف ديميرال مباراتين.. وتحرك سريع من تركيا يورو 2024 – مؤتمر بيرناردو سيلفا: بكاء رونالدو طبيعي.. وكل شخص يعتقد أنه مدرب مواعيد مباريات الجمعة 5 يوليو.. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال في يورو 2024 مؤتمر ديشامب - عن الانتقام من نهائي 2016 وتحفظ البرتغال المتوقع يورو 2024 - الذئاب توقف ديميرال لمباراتين.. وبيلينجهام ينجو بغرامة يورو 2024 - مؤتمر جوندوجان: لسنا خائفين من مواجهة إسبانيا.. وموسيالا الأفضل