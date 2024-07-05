يورو 2024 – مؤتمر بيرناردو سيلفا: بكاء رونالدو طبيعي.. وكل شخص يعتقد أنه مدرب

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

البرتغال - تركيا - هدف بيرناردو سيلفا

شدد بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط منتخب البرتغال أن بكاء قائد بلاده كريستيانو رونالدو خلال لقاء سلوفينيا أمر طبيعي.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الأشواط الإضافية ضد سلوفينيا والتقطته العدسات وهو يبكي قبل أن يسجل ركلة الترجيح الأولى في انتصار منتخب بلاده 3-0 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في دور الـ16 من يورو 2024.

ويستعد منتخب البرتغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي مساء اليوم الجمعة.

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وتحدث بيرناردو في مؤتمر صحفي قائلا: "نحن بشر، لقد أهدر ركلة جزاء وغمرته العاطفة، هذا مقبول كليا".

وأكمل "أنت تريد مساعدة الفريق وهو شعر أنه تعين عليه القيام بما هو أفضل في تلك اللحظة".

وأردف لاعب مانشستر سيتي "في رأيي لقد سدد ركلة الترجيح بشكل جيد ولكن يان أوبلاك تصدى لها بطريقة رائعة، وبعدها بكى رونالدو وفي رأيي هذا طبيعي وهذه هي طريقة تعامل البشر مع العواطف".

وشدد "لذا لا أرى أي سبب للنقاش حول الأمر، لكن بوضوح هذا جزء من العمل".

وعن الانتقادات قال بيرناردو: "لا نشتكي من الأمر، هذا يحدث في الأوقات الجيدة والسيئة وجزء من وظيفتنا".

وأتم "الكل يعرف القليل عن كرة القدم لكن حينما يأتي شهر يونيو وكأس العالم أو اليورو فالكل يعتقد أنه مدرب، نتفهم ذلك ونتقبله".

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