سالم: نطالب بمحاسبة الإدارة السابقة لـ الزمالك.. ولو طُلب إرسال كل فريقنا للمنتخب الأولمبي سنفعل

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

طالب أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك بمحاسبة الإدارة السابقة لناديه في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها.

واستطاع الزمالك الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل بعد الاتفاق مع لاعبه السابق خالد بوطيب على جدولة مستحقاته التي كانت سببا في الأزمة.

وتحدث أحمد سالم عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "بدون مبالغة لو ما حدث في شهر يناير الماضي وقت حل أزمة القيد إنجاز فما حدث في أزمة الحصول على الرخصة الإفريقية إعجاز، المشكلة تم حلها خلال أسبوع فلا يمكن أن نتخيل أي موسم بدون الزمالك فهذا أمر محبط للرعاة وللجمهور".

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وأكمل "إيقاف القيد الآن متبقي مبالغ بسيطة لكن الأهم كان عقبة الحصول على الرخصة الإفريقية".

وعن حل الأزمة مع بوطيب كشف "خالد بوطيب حينما تواصلنا معه أكد عدم وجود مشكلة مع الزمالك أو جمهوره بل مشكلته مع الإدارة السابقة التي تحايلت عليه وجعلته يوقع على عقود بأكثر من لغة لا يفهمها وكانت ترسل له إنذارا بالغياب رغم حصوله على إذن بالسفر".

وأردف "وهو سأل عن الإدارة الحالية أصدقائه في مصر وأشادوا بها ووافق على المساهمة في حل الأزمة".

وتابع سالم حديثه "طوال الوقت نستقبل مفاجآت وأشخاص تم إنهاء عقودهم بمنتهى الاستهتار يثير التساؤلات، يجب على المسؤولين في مصر التحرك ضد الإدارة السابقة للزمالك لأنه حرام أن نهدر كل تلك العملة الصعبة لحل الأزمات وليس الاستثمار في صفقات".

أما عن انضمام محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 قال: "الزمالك لم يفكر لحظة في منع أي لاعب من الانضمام للمنتخب الأولمبي ولو طُلب منا إرسال فريقنا كاملا كنا سنفعل، زيزو رمز من رموز الزمالك ووجوده إضافة ومن حقه التواجد في حدث عالمي وهذا أمر أشبه بالتكريم".

وعن هل سينضم الثلاثي لمعسكر المنتخب قبل أم بعد مباراة الإسماعيلي في الدوري أجاب "التفاصيل كلها مع عبد الواحد السيد مدير الكرة".

الزمالك خالد بوطيب الكونفدرالية المنتخب الأولمبي
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