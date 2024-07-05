كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز - قطر

أطاحت الخسارة من الأرجنتين بالمدرب الإسباني فيلكس سانشيز من تدريب منتخب الإكوادور.

وفاز منتخب الأرجنتين على الإكوادو اليوم الجمعة بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله ليتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وأعلن الاتحاد الإكوادوري إقالة فيلكس سانشيز عقب الخسارة من الأرجنتين في ربع نهائي كويا أمريكا.

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سجل هدف الأرجنتين ليساندرو مارتينيز، فيما أدرك كيفين رودريجيز هدف تعادل الإكوادور القاتل.

وفي ركلات الترجيح أهدر ليونيل ميسي ركلته الأولى لكن إيميليانو مارتينيز واصل تألقه وقاد التانجو للمربع الذهبي بالتصدي لركلتي ترجيح.

وللمرة الخامسة تواليا يصل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا.

وحققت الأرجنتين الفوز في ركلات الترجيح للمرة الخامسة من أًصل 10 مرات في كوبا أمريكا، بينما خسر منتخب الإكوادور محاولته الثانية في ركلات الترجيح بعدما خسر الأولى في نسخة 1997.

وسينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فنزويلا وكندا لمواجهته في نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل.

منتخب الأرجنتين منتخب الإكوادور
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