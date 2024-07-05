كوبا أمريكا 2024 – ميسي: هذا سبب تسديدي ركلتي بطريقة بانينكا.. ولدينا أفضلية بسبب إيميليانو

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سبب تسديده لركلة الترجيح الخاصة به على طريقة بانينكا في مواجهة الإكوادور وذلك بعد إهداره لها.

وفاز منتخب الأرجنتين على الإكوادور اليوم الجمعة بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله ليتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتحدث ميسي عقب المباراة للصحفيين قائلا: "أنا غاضب للغاية لأنني كنت مقتنعا بأنني سأسددها بتلك الطريقة إن أتيحت لي الفرصة".

وأردف "لقد تحدثت مع إيميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي عن هذا الأمر مقدما لأنني كنت أركل الكثير من الكرات بشكل عرضي في المرمى".

وعن مشاركته في المباراة رغم أنباء غيابه بسبب الإصابة قال: "بعد مباراة تشيلي شعرت ببعض الألم والخوف من أن يتحول الأمر إلى إصابة".

واستدرك "لكن في المران الأخير شعرت بالتحسن وبقدرتي على المشاركة وأخبرت المدرب أنني بخير وأنني لا أشعر بأي عدم راحة في عضلاتي".

أما عن تصدى إيميليانو مارتينيز لركلتي ترجيح قال ميسي: "قبل المباراة كان يمزح معنا وقال إننا لو وصلنا لركلات الترجيح فهو سيتصدى لهم، عندما نصل لتلك المرحلة تصبح لدينا أفضلية عن المنافسين".

وسيلاقي منتخب الأرجنتين الفائز من فنزويلا وكندا في نصف النهائي في التاسع من شهر يوليو الجاري.